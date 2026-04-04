Fiorentina, Comuzzo: "Restiamo sul carro armato. Testa più libera per la Conference"

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro il Verona che ha permesso ai viola di fare un altro importante passo verso la salvezza, scavalcando in classifica il Cagliari.

Cosa significa questa vittoria?

"Significato importantissimo, ne siamo convinti e oggi sapevamo di quanto fosse importante questa partita. Abbiamo un po' sofferto ma lo abbiamo fatto da squadra e questo ci ha aiutato nel trovare anche il vantaggio e mantenerlo. Vittoria importantissima che ci tira un pochino su, non dobbiamo staccare la spina ma stare dentro il carro armato, focalizzati perché ci vuole poco a tornare in fondo. Lavoriamo, pensiamo alla Conference e andiamo avanti".

Tirarvi fuori dalla zona retrocessione quanto vi è d'aiuto per giocare al meglio la Conference League?

"Ci fa giocare un po' più liberi. Non dico che ci fa godere la partita di Conference ma ci fa giocare più liberi e questo ci serve".

Sullo stato d'animo di Kean dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali

"Moise è un ragazzo anche sensibile che dà tutto. Con la Nazionale c'è stata una grande delusione ma dall'inizio si è messo a disposizione della squadra".

Sulla sua crescita pensando alla nazionale maggiore

"Quando vado in Nazionale cerco di rispondere presente. Penso sempre al presente, a giocare bene e dare il meglio di me. Quel che verrà, verrà. Cerco sempre di migliorarmi".