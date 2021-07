Con Ibra o al posto dello svedese: come cambia il Milan con l'acquisto di Giroud?

Olivier Giroud è a un passo dal Milan. Come cambierà l'assetto tattico della squadra di Stefano Pioli con l'arrivo del centravanti del Chelsea? Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono due possibili soluzioni: la prima, che dovrebbe essere la più utilizzata, è la fiducia al 4-2-3-1 che ha permesso ai rossoneri di svoltare a gennaio 2020. In quel caso in francese costituirebbe un'alternativa a Zlatan Ibrahimovic, che resta il titolare ma che sarà presumibilmente limitato da un fisico non più in grado di sostenere tante partite.

Insieme a Ibra - L'alternativa, più suggestiva, è rappresentata dal passaggio al 4-3-1-2: per adesso il trequartista titolare è Krunic (aspettando il ritorno di Diaz e un altro colpo), che agirebbe alle spalle di Giroud e Ibrahimovic. Con questo sistema di gioco sarebbe centrale anche il ruolo di Tonali, che tornerebbe a fare la mezzala.