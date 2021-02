Con Kovalenko l'Atalanta ha chiuso il mercato in entrata. Restano in ballo 2 possibili cessioni

Dopo aver anticipato l'arrivo di Kovalenko dallo Shakhtar, l'Atalanta sembra aver chiuso il proprio mercato. Almeno quello in entrata, perché in uscita potrebbe ancora esserci spazio per una sorpresa. Sam Lammers è ambito da molti, soprattutto dal Genoa, ma la permanenza a Bergamo è più di un'opzione. Quindi Bosko Sutalo, difensore che potrebbe partire in prestito per trovare maggior minutaggio: sul croato ci sono Spezia e Crotone.