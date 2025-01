Conceicao: "Non abbiamo subito gol ma dobbiamo migliorare in fase di non possesso"

vedi letture

"C'è ancora tanto lavoro da fare. Abbiamo preparato questa partita sapendo che il Girona è bravo a giocare, a costruire da dietro. Quando abbiamo messo verticalità nel gioco abbiamo creato situazioni pericolose e potevamo segnare di più. Nella ripresa invece c'era più paura che voglia di segnare ancora". Parole e pensieri di Sergio Conceicao, allenatore del Milan che ai microfoni di 'Sky' ha analizzato la vittoria contro il Girona. "Non abbiamo preso gol, ma dobbiamo essere molto più solidi e compatti come squadra. Quando non abbiamo la palla tutti devono pensare allo stesso modo. E' la prima volta che non prendiamo gol, ma questa deve essere un'abitudine per la squadra. Stiamo lavorando, è un processo di rivoluzione e ciò che voglio è che i calciatori accettino qualcosa di diverso".

Leao sta diventando più completo?

"Quando sono arrivato ho parlato con lui e abbiamo lavorato insieme fin da subito. Deve capire che è un attaccante quando abbiamo la palla e un difensore quando non l'abbiamo. Noi a livello difensivo contiamo su tutti. Lui si sta sforzando per essere più completo e facendo così in futuro sarà un giocatore molto più forte".

Bisogna migliorare nel pressing

"E' così, la nostra reazione quando perdiamo la palla deve essere collettiva. A volte la squadra è un po' larga e loro arrivano alla nostra linea difensiva: sono completamente d'accordo".