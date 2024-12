Conceicao, prima intervista da tecnico del Milan: "Orgoglio e lavoro, dobbiamo vincere"

Sergio Conceicao ha lasciato la sua prima intervista da allenatore del Milan ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero: "Sono orgoglioso di questa avventura ma l'emozione è momentanea. Dobbiamo lavorare: bisogna avere il cuore caldo e la testa fredda per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all'altezza della sua storia".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Non abbiamo tanto tempo, ma questa non è una scusa. Col tempo che ho a disposizione devo fare il massimo per far capire ai giocatori cosa devono fare. C'è tanto lavoro da fare qui con loro, ma con l'organizzazione e la qualità riusciremo a fare un bel lavoro".

E infine: Le parole sono parole, io devo dimostrare coi fatti. Deve esserci un lavoro grande da parte di tutti, siamo qui per lavorare. Ai tifosi dico che lavoreremo tanto, vogliamo essere all'altezza di questo grande club".

Oggi il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Sergio Conceicao con questo comunicato: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni