Condò: "Questa nuova Juventus in Europa non basta". Costacurta: "Non è la mia favorita"

Basterà la Juventus vista in queste prime partite del 2021 per vincere la Champions? E' stato uno dei temi di discussione nello studio di 'Sky' nel pre-gara di Juventus-Napoli. Con Condò e Costacurta che hanno concordato sul fatto che no, questa Juventus non basta. "Tutto giusto, ma martedì riparte la Champions e sappiamo che difendersi bene in Europa non basta - ha detto Condò -. E' dal 2012 che una squadra conservativa non vince la Champions, ovvero dal Chelsea di Di Matteo. Se vai in Europa per avere la meglio devi proporre gioco".

Questo invece il pensiero di Costacurta: "Questa è una squadra che deve salire di livello altrimenti non arriva in fondo in Champions. Non è la mia favorita, per vincerla deve salire di livello".