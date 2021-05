Condò su Mourinho alla Roma: "Quando ho letto le sue parole avevo pensato alla Juventus..."

Nello studio di Sky, Paolo Condò commenta le parole degli scorsi giorni di José Mourinho, alla luce dell'ufficialità alla Roma di oggi. 'Se un giorno dovessi tornare in Italia e allenare una rivale dell'Inter, non ci penserei due volte', aveva detto. "Quando ho letto di Mourinho che pensava di tornare in Italia, avrei pensato alla Juventus, non alla Roma. Lette quelle parole, mi è venuta in mente la Juve", ha detto Condò.