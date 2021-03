Conte e il battibecco con l'arbitro: "Fate i protagonisti per farvi riprendere dalla telecamera"

Ricostruito il battibecco fra Antonio Conte e l’arbitro Mariani, avvenuto al decimo minuto del primo tempo. Il direttore di gara, per evitare che gli animi si surriscaldino, parla con l’allenatore su una spinta e un fallo non dato. Alla fine arriva il giallo dopo la frase del tecnico. “Mi sono incazzato? E allora che viene a fare qua?”. Dopo l’ammonizione Conte prosegue: “Fate i protagonisti, dovete venire per far vedere che venite a rimproverarmi. Questo fate. Perché vi deve riprendere la telecamera”.