Conte in bilico all'Inter, per Tuttosport Marotta ha pronto il jolly: è Max Allegri

Un vero e proprio intrigo di mercato anche per quanto riguarda le panchine. Tuttosport fa il punto sul futuro di Antonio Conte e spiega che il domani dell'allenatore dell'Inter, in nerazzurro, è in bilico. L'allenatore vuole tenere tutti i big e sapere con certezza quale sarà il budget messo a disposizione da Zhang, il club fa trapelare che non ci sono vertici all'orizzonte. Già fatta chiarezza, sta a Conte dire se rimane o no. E in caso di rottura? Giuseppe Marotta avrebbe pronto il jolly: Massimiliano Allegri.