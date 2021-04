Conte: "Non molleremo di una virgola fino alla fine. Con la Juve ho conquistato 102 punti..."

Antonio Conte ha parlato di questo rush finale di stagione nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Crotone. E della possibilità di dare più spazio dopo la conquista dello Scudetto a chi, fino a questo momento, ha giocato meno: "Ribadisco il primo concetto: dobbiamo arrivare allo Scudetto. Darò più spazio a gente che lo merita, non perché debba fare un favore. Faccio delle scelte, ma rispettando sempre chi mi ha dato, durante l'allenamento, la serenità necessaria per mandarlo in campo. L'obiettivo nostro è ottenere il massimo, con la Juventus ho fatto 102 punti, abbiamo vinto lo Scudetto ben prima ma non abbiamo mollato di una virgola. Questa è la mentalità di chi vuole vincere sempre", ha detto l'allenatore dell'Inter.

