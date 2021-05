Conte punge la Juventus e le rivali: "Il campionato è stato equilibrato, a parte l'Inter"

Antonio Conte, in vista della sfida di Torino contro la Juventus, in programma domani alle 18, ha presentato il match ai microfoni di Inter TV, ripercorrendo anche il campionato fatto fino ad oggi: "Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato. E di fatto lo è stato, a parte l'Inter che ha preso una propria strada andando dritta fino al traguardo. L'equilibrio c'è, ma dietro all'Inter: noi abbiamo fatto qualcosa di inaspettato, anche per come è stato fatto".

