"Contro l'Ajax serve la partita perfetta". Rivedi Fonseca alla vigilia dell'Europa League

Alla vigilia della sfida contro l'Ajax in Europa League, per la gara valida per l'andata dei quarti di finale, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato dell'atteggiamento che dovranno avere i suoi. Rivedi il video con le parole dell'allenatore giallorosso: "Servirà una partita perfetta, sarà difficile. L'Ajax è una grandissima squadra, con grandi giocatori, ma vogliamo fare bene. La squadra ha fiducia, è una partita importante per noi, i ragazzi si sono allenati bene e sono motivati. La forza dell'Ajax è il collettivo, poi hanno grandi individualità. Dovremo fare attenzione".