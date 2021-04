Correa rilancia la Lazio nella corsa alla Champions. Derby permettendo

La Lazio si rilancia nella corsa Champions. Contro il Milan vince l'esperienza, l'abitudine a vincere partite "finali" e il cinismo. Vincono nettamente i capitolini (3-0), capaci di rialzarsi dopo le cinque reti subite dal Napoli e dimostrando anzi che la sfida del "Maradona" è un incidente di percorso dopo una serie di cinque vittorie consecutive. Quarto posto distante cinque punti, che virtualmente sono due in caso di vittoria contro il Torino. E con un calendario nemmeno troppo complicato, al netto del derby alla penultima giornata. La rete di Correa dopo 2' è decisiva per incanalare la gara secondo i dettami di Inzaghi. E così va: Milan che prova a spingersi in avanti, Lazio che colpisce letale con pochi veloci fraseggi che permettono alle sue frecce di entrare nell'area avversaria. Viene annullato un gol a Lazzari per questione di centimetri, ma nella ripresa di nuovo il contropiede dà i suoi frutti. E Correa, sole 4 reti prima della sfida al Diavolo, firma la sua doppietta. L'argentino è il migliore in campo, ridimensiona un giocatore come Tomori e in generale spacca la partita. A mettere il punto esclamativo sulla sfida è il solito Ciro Immobile. Gongola Simone Inzaghi, tornato negativo al COVID e di conseguenza finalmente in panchina. E ora crede alla Champions.