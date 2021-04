Le pagelle della Lazio - Correa indiavolato, Immobile mette il sigillo, Lazzari è un treno

Reina 6,5 - Compie un grande intervento dopo una ventina di secondi che avrebbe potuto indirizzare la partita su binari differenti. Sempre attento sul finire di primo tempo su Mandzukic.

Marusic 6,5 - Non molla mai su ogni pallone trovando sempre il modo più corretto per intervenire. Si propone anche quando la squadra costruisce l’azione dal basso.

Acerbi 6,5 - Sempre pulito negli interventi difensivi prende il tempo agli avversari intervenendo spesso in anticipo. Prende un giallo nel primo tempo ma non riesce a condizionare la sua prestazione.

Radu 6,5 - Senso della posizione e fisicità non permettono agli esterni del Milan di agire dalla sua parte. Si fa trovare anche nell’area avversaria accompagnando talvolta l’azione.

Lazzari 7 - Fa le due fasi in maniera corretta. Scappa a Kjaer realizzando la rete del raddoppio ma è in fuorigioco per un’inezia che porta il VAR ad annullare un accelerazione iniziata poco dopo la linea di metà campo. Suo l’assist per il terzo gol di Immobile.

Milinkovic-Savic 7 - Sta bene e si vede. Recupera un gran numero di palloni e propone l’azione con la qualità che lo contraddistingue. Cerca spesso il dialogo con Luis Alberto.

Lucas Leiva 7 - Si posiziona come sempre davanti alla difesa e tocca a lui spesso fare il lavoro sporco per non far ragionare la formazione di Stefano Pioli. Rischia molto quando tocca Calhanoglu nell’azione che poi porta al raddoppio di Correa ma è una prestazione da gigante (Dall’89’ Cataldi sv).

Luis Alberto 6,5 - Il Mago deve catalizzare di più il gioco secondo Simone Inzaghi ma viene cercato poco dai compagni specie nel primo tempo. Fa vedere però buoni guizzi verso l’area di rigore rossonera (Dall’89’ Akpa-Akpro sv).

Lulic 6,5 - Spinge spesso specie nei primi venti minuti dove la Lazio surclassa il Milan. Abbassa un po’ il raggio d’azione ma è sempre molto prezioso nella fase difensiva (Dal 69’ Fares 6 - Gioca con ordine dalla sua parte senza rischiare nulla e proponendo spesso l’azione).

Correa 8 - Letteralmente imprendibile. Scatenato. Indiavolato. Realizza il gol del vantaggio andando prima a recuperare il pallone a Bennacer e poi entrando in area aggirando Donnarumma. Segna il raddoppio puntando e superando Tomori. Nel mezzo anche l’assist per il gol, poi annullato, di Lazzari. Vicino alla tripletta ma Donnarumma gli dice di no (Dal 77’ A. Pereira sv).

Immobile 7 - La scena se la prende Correa ma lui non vuole essere da meno realizzando la rete che chiude il match su assist di Lazzari dopo aver colpito anche un palo con un delizioso pallonetto (Dal 90’ Muriqi sv).

Simone Inzaghi 7,5 - Dopo tre partite saltate a causa del Covid, torna a guidare i suoi ragazzi da bordocampo. La sua squadra parte subito forte aggredendo il Milan fin dai primi minuti. Tre punti che possono risultare importanti per la rincorsa della sua Lazio.