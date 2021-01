Cosa farà Christian Eriksen? Per i nostri lettori nessun dubbio: rimane in nerazzurro

Cosa farà Christian Eriksen? Pochi dubbi secondo i nostri lettori, che vedono altri mesi in nerazzurro per il danese, diventato decisivo in Coppa Italia, con la punizione che ha spedito la squadra di Conte in semifinale eliminando il Milan.

Resta, tutti i discorsi sull'addio rimandati alla prossima estate 85,4%

Va via, l'Inter aspetterà le ultime ore per poi cederlo in prestito14.6%