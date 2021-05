Cosa farà ora Antonio Conte? Niente A, in Premier c'è il Tottenham. Oppure anno sabbatico

Cosa farà adesso Antonio Conte? Nell'accordo trovato ieri con l'Inter è stata inserita anche la clausola anti-concorrenza, col tecnico che per il prossimo anno non potrà allenare in Serie A. Conte ovviamente non ha fretta di ributtarsi subito nella mischia, ma qualcosa potrebbe muoversi: in Inghilterra il Tottenham è ancora senza allenatore e comunque proprio dalla Premier potrebbero saltare fuori panchine di un certo livello. Altrimenti, si prenderà un anno sabbatico in attesa della soluzione giusta.