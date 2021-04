Cosa ha avuto l'Inter più di voi? Paratici: "Conte un martello, noi l'unica big a cambiare..."

Cos'ha avuto l'Inter più di voi? E' una delle domande poste a Fabio Paratici, dirigente della Juventus, dallo studio di 'Sky' nel pre-partita del match contro il Napoli. Questa la sua risposta: "Sono partiti con lo stesso tecnico, con un sistema e un'idea di gioco già radicata. Sappiamo come lavora Conte, è un martello e fa di questa organizzazione di gioco la sua forza. Questo è stato un vantaggio molto grande. Noi delle squadre di testa siamo gli unici ad aver cambiato il tecnico, non abbiamo avuto tempo per fare pre-campionato e questo ha portato a qualche passaggio a vuoto. Ci vuole qualche tempo in più. Inoltre abbiamo giocato tante partite in poco tempo. Sono tutti elementi validi. Questa stagione è molto più difficile da analizzare rispetto alle altre".

