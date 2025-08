Ufficiale Ospitaletto, in prestito dalla Fiorentina arriva Ievoli per rinforzare il centrocampo

Volto nuovo in casa Ospitaletto, con la neopromossa società bresciana che si assicura le prestazioni del centrocampista Mattia Ievoli: il giocatore classe 2005 arriva nella rosa lombarda in prestito annuale dalla Fiorentina.

Di seguito, la nota del club:

"Nuovo innesto in casa Ospitaletto Franciacorta: Mattia Ievoli centrocampista classe 2005 arriva in prestito annuale dalla Fiorentina.

Vanta 60 presenze (impreziosite da 6 reti e 2 assist) in Primavera 1. Nell’ultima stagione ha indossato la fascia da capitano della Viola e si è distinto con 3 reti e 2 assist in 38 presenze".

E ai canali ufficiali dell'Ospitaletto, fanno anche seguito le parole del giocatore: "Sono molto contento e sempre più convinto di aver compiuto questa scelta perché ho visto e conosciuto persone molto capaci e concentrate riguardo il lavoro che dovremmo svolgere tutti insieme. Adesso l’obbiettivo principale è creare un solido rapporto con il gruppo per arrivare agli obbiettivi che questa società e questa squadra si merita".

Segue anche la nota della formazione toscana: "ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo per la stagione 2025/26, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Ievoli all' Ospitaletto Franciacorta, Club che disputerà il campionato di Serie C nella stagione in corso".