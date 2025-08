Ufficiale Livorno, ecco Monaco in difesa. Russo risolve il contratto e passa alla Pistoiese

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che viene reso noto che "Salvatore Monaco è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!

Classe 1992, un difensore dalla grande esperienza che ha trascorso la maggior parte della carriera tra Serie B e Serie C ottenendo anche una promozione in B con il Perugia. Benvenuto Salvatore!".

È altresì reso noto, da parte del club amaranto, che c'è stato l'addio con Federico Russo, questa la nota: "L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato un accordo con il giocatore Federico Russo per la risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Federico per l'anno pieno di successi trascorso insieme e gli augura in bocca al lupo per il futuro".

Il classe 1997, però, è già un nuovo volto della Pistoiese: "La ciliegina sulla torta promessa dal Presidente Sergio Iorio e concretizzata dal Direttore Sportivo Massimo Taibi è realtà! La Società FC Pistoiese è felice di annunciare l’arrivo di Federico Russo, attaccante classe 1997 nato a Pistoia che torna nella sua città per indossare con orgoglio i colori arancioni. Giocatore tecnico, intelligente e duttile, Russo è un attaccante tuttofare che nel corso della carriera ha agito prevalentemente per vie centrali, da trequartista o seconda punta, pur sapendo ricoprire con efficacia anche il ruolo di esterno offensivo. Visione di gioco, fiuto del gol e capacità di inserirsi con tempi perfetti lo rendono uno dei profili più completi e ambiti della categoria. A soli 17 anni ha debuttato in Serie C con la Lucchese, dimostrando fin da subito carattere e maturità. Da lì in poi una crescita costante e ricca di successi. Nel 2021/22 è stato protagonista assoluto della storica promozione tra i professionisti del San Donato Tavarnelle con 20 gol e 11 assist, che non solo hanno trascinato i gialloblù a primeggiare in campionato, ma gli sono valsi anche il titolo di capocannoniere del Girone E di Serie D, a conferma della sua straordinaria incidenza sotto porta. Nella stagione successiva, sempre in maglia San Donato e in Serie C, si è confermato ad alti livelli con 11 gol e 8 assist. In carriera Russo ha totalizzato 285 presenze ufficiali, realizzando 80 gol e fornendo 27 assist tra Serie C, Serie D e Coppe. Numeri da top player, costruiti con continuità e spirito vincente. Nel suo palmarès figurano due titoli di campione di Serie D, conquistati con San Donato Tavarnelle (2021/22) e Livorno (2024/25), dove ha chiuso l’ultima stagione con 14 gol e 4 assist, confermandosi tra gli attaccanti più completi e determinanti dell’intero campionato. Con il ritorno a casa di Federico Russo, la Pistoiese si assicura un rinforzo di spessore assoluto, pronto a mettere la propria esperienza, il proprio talento e la propria pistoiesità al servizio del progetto arancione. Bentornato a casa, Federico. Ora sei dei nostri. Ora sei arancione".