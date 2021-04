Cosmi pazzo di Messias: "Può giocare ovunque, anche in squadre di primissima fascia"

Junior Messias può giocare in una grande squadra? Ne è sicuro Serse Cosmi, che prevede un grande futuro per il suo centrocampista: "Messias per me può giocare in tutte le squadre del nostro campionato. Non una della fascia medio-bassa, in tutte. Io sono davvero stupito da questo giocatore. Ha anche la capacità di far bene sia da mezzala che da seconda punta. Chiaro che se fa la mezzala devi mettergli vicino giocatori con una certa struttura".