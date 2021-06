Costa (Sottosegretario Salute): "Riapertura stadi? Prossimo anno 100% in presenza"

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, è stato intervistato a Nsl Radio chiarendo quali saranno i prossimi passi da compiere nell'ambito della riapertura degli stadi nei prossimi mesi: “Sulla capienza degli spettatori all'interno dello stadio in occasione degli Europei noi abbiamo dato la disponibilità del pubblico al 25% mesi fa, in un momento in cui il nostro paese era in una fase in cui i contagi ed i decessi erano alti. Se i dati continueranno ad essere questi di oggi e quindi con un progressivo miglioramento, è ragionevole pensare che la prossima stagione inizierà col pubblico in presenza e che la percentuale del 25% potrà essere superata con un percorso graduale perché anche mandare i tifosi allo stadio significa dare un segnale di ritorno alla normalità all’intero paese. Aver visto 16 mila persona allo Stadio Olimpico, al di là della passione calcistica è stato un segnale di fiducia per tutti gli italiani”.