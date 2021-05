Costacurta: "Il gruppo squadra Juve la più grossa delusione di questa stagione"

vedi letture

"Il gruppo squadra Juve la più grossa delusione di questa stagione". A dirlo, a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby d'Italia, l'ex calciatore Alessandro Costacurta presente nello studio di 'Sky'. "La proprietà - prosegue - ha dato l'incarico a Pirlo pensando potesse aiutare molto di più il tecnico ma questo non è successo. C'è un gruppo squadra che in questi anni ha fatto qualcosa di fenomenale ma è in una fase calante. E forse abbiamo sopravvalutato alcuni acquisti. Il gruppo squadra secondo me è stato sopravvalutato", ha detto.