Costacurta: "Spalletti sta togliendo alibi a Napoli. Squadra perfetta per vincere"

vedi letture

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan, ha parlato della partita contro il Napoli a Il Mattino rispondendo a una domanda su Luciano Spalletti: "Sta togliendo alibi a un ambiente che in un certo senso li ha sempre trovati. È arrivato in una squadra perfetta per vincere il campionato. Quelli che sono passati prima di lui hanno messo un mattoncino, ora tocca a lui".