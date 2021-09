Courtois: "Inter avversario tosto. Le grandi parate? Il Real Madrid si aspetta questo da me"

Il successo del Real Madrid in casa dell'Inter nella serata di ieri è arrivato grazie alla rete di Rodrygo, ma anche e soprattutto per le parate di Thibaut Courtois. Questo il pensiero del belga al sito della UEFA: "Abbiamo ottenuto tre punti pesanti contro un avversario tosto. Le mie parate sono state decisive ma è quello che il Real Madrid si aspetta da me".