CR7 resta al 100%? Cherubini: "Non ho la sfera di cristallo, ma nessun segnale di addio"

Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, durante la conferenza stampa di oggi, ha aggiunto altre parole sul futuro di Cristiano Ronaldo: "I segnali attuali non vanno nella direzione di un trasferimento di CR7, è centrale al nostro progetto. Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa accadrà in futuro, ma l'intenzione è quella di andare avanti insieme".

