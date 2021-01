Crespo: "Inter concreta, gioca sempre in verticale. Per fermare Hakimi servono i cecchini"

L'ex attaccate dell'Inter Hernan Crespo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla così della stagione dei nerazzurri: "Contro la Juve è stata la partita perfetta. Quando batti la squadra che negli ultimi anni ha dominato il campionato, credi davvero di essere arrivato al traguardo. E poi, parliamoci chiaro, l’Inter non ha vinto: ha stravinto. Va sottolineato. Dal punto di vista tecnico e tattico non c’è stata gara. E la squadra di Conte ha ancora margini di miglioramento. Ora ha forza, carattere, disciplina in campo. Tutti sanno quello che devono fare e lo fanno alla grande. La qualità che mi piace di più dell'Inter? La concretezza. Cercano sempre la giocata in verticale, vanno subito al sodo. Ha elementi che fisicamente sono molto strutturati, ha potenza, energia. Guardate Hakimi: per fermarlo ci vogliono i cecchini!"

Una battuta anche su Lautaro Martinez

"Lautaro è un fenomeno, in area di rigore è un rapace: non sbaglia un movimento, quando calcia centra sempre la porta. In giro ce ne sono pochi come lui. Ha fatto bene a restare in nerazzurro".