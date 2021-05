Cristiano Ronaldo capocannoniere della Serie A 2020-2021: Lukaku e Muriel sul podio

In panchina nel 4-1 della Juventus al Bologna, Cristiano Ronaldo ha comunque vinto il titolo di capocannoniere della Serie A 2020-2021, per la prima volta da quando è in Italia. In carriera, CR7 ha vinto tre volte il titolo di Pichichi della Liga, mentre non è mai riuscito a laurearsi capocannoniere della Premier League. Di seguito le prime dieci posizioni della classifica marcatori della Serie A appena conclusa.

Cristiano Ronaldo 29

Romelu Lukaku 24

Luis Muriel 22

Dusan Vlahovic 21

Ciro Immobile, Simy 20

Lorenzo Insigne 19

Domenico Berardi, Lautaro Martinez 17

Joao Pedro 16