Cristiano Ronaldo firma il primo tempo di Juve-Roma: bianconeri avanti 1-0 all'intervallo

Un gol di Cristiano Ronaldo manda Juventus e Roma negli spogliatoi con la formazione bianconera in vantaggio per 1-0, alla fine del primo tempo. Al 13’ la rete che per ora decide il match: sgroppata di Alex Sandro, scarico di Morata, controllo e colpo da biliardo del portoghese, che solo ieri ha spento le 36 candeline e oggi si gode il gol numero 781 in carriera, meno quaranta dalla leggenda ceca Bican.

ALTRE DUE OCCASIONI PER CR7, MA NON C’È SOLO LA JUVE - Bianconeri in vantaggio, ma la gara dello Stadium finora ha regalato tanto altro. E anche tanta Roma: a dirla tutta, i giallorossi sono partiti anche meglio dei padroni di casa, salvo poi incassare la rete del fuoriclasse portoghese. La reazione, comunque, c’è stata, concretizzata soprattutto da un gran colpo di prima di Cristante da fuori area. Anche a livello di occasioni, però, è la Vecchia Signora a determinare l’equilibrio della partita, soprattutto grazie a Ronaldo: al 22’ il lusitano colpisce la traversa, nel finale Pau Lopez è costretto a un grande intervento per evitargli il raddoppio. I presupposti per un gran secondo tempo, comunque, ci sono: il primo è stato decisamente ad alto livello. Espulso nel finale il vice di Pirlo, Roberto Baronio.