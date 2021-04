Crollo della Roma all'Old Trafford. Per il pass per la finale servirà ora un 4-0 all'Olimpico

Servirà un 4-0 all'Olimpico alla Roma di Paulo Fonseca per ribaltare il discorso qualificazione dopo la pesantissima sconfitta rimediata questa sera all'Old Trafford, nella gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1, la squadra giallorossa nella ripresa è letteralmente crollata e ha perso 6-2.