Crotone, 91 gol subiti. È record per la Serie A: eguagliato il Casale del 1933/34

Con il gol subito nella vittoria di oggi, il Crotone raggiunge quota 91 reti al passivo in campionato. Eguagliato il record della Serie A, che durava dalla stagione 1933/34 e finora apparteneva soltanto al Casale. E i pitagorici hanno ancora due partite da giocare in questa stagione.

