Crotone, Benali: "Ora 10 finali. Non siamo spacciati e cercheremo punti ovunque"

Il centrocampista del Crotone, Ahmed Benali, ha parlato così al sito ufficiale del club calabrese: "A livello personale sono contento di essere tornato in campo dopo troppi infortuni. Mi spiace non aver potuto dare una mano alla squadra e contro il Bologna ci spiace non essere riusciti a chiudere la gara. Nel primo tempo abbiamo dominato una squadra forte, poi purtroppo – come è capitato già altre volte in questa stagione – dopo aver preso il primo schiaffo siamo crollati e non siamo riusciti a reagire. Testa bassa, allenarci al massimo e puntare alla prossima gara”.

Napoli sarà la prima di 10 finali? “Devono essere 10 finali e tutta l’Italia deve capire cos’è Crotone e quello che ha fatto per tornare in Serie A. Non siamo spacciati e dobbiamo cercare di ottenere risultati su tutti i campi. Ci vuole orgoglio, coraggio, massima serenità ma agonismo e cattiveria perché dobbiamo fare risultati”.