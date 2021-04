Crotone, dopo il Parma ecco l'Inter. Ounas: "Proviamoci, per noi stessi e per i tifosi..."

Dopo la vittoria contro il Parma, il Crotone adesso si proietta alla prossima sfida di sabato contro l'Inter, quella che potrebbe sancire la matematica retrocessione dei pitagorici. L'obiettivo di Serse Cosmi e dei suoi ragazzi è quello di chiudere la stagione a testa alta, magari con un risultato clamoroso. "Contro il Parma - ha detto Adam Ounas - ho provato a dare tutto per aiutare la squadra visto che mercoledì non avevo giocato per alcuni problemi fisici. Sono sceso in campo da titolare, abbiamo vinto e questa era la cosa principale. Il gol? Ha valore perché è servito ai fini del risultato finale della gara. Dovremo dare tutto anche contro l’Inter, loro sono primi, ma abbiamo la necessità di provare ad impensierirli per noi stessi e per i tifosi", le parole dell'esterno offensivo di proprietà del Napoli riportate da 'Ilrossoblu'.