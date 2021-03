Crotone, Golemic: "Vogliamo ancora dire la nostra in campionato e lottare fino alla fine"

Il difensore del Crotone Vladimir Golemic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: "Oggi per noi conta solo vincere. Il risultato è fondamentale per dare morale e fiducia per le ultime dieci gare che rimangono".

Vedremo un Crotone aggressivo come a Roma?

"Quello è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità e farlo vedere in campo. E' una cosa che dobbiamo mettere in campo per vincere le partite".

Cosa temete maggiormente del Bologna?

"E' una squadra dura ma per noi, come ho detto, è importante l'atteggiamento. Dal primo minuto dobbiamo far vedere che vogliamo la vittoria, vogliamo portare punti a casa, ancora dire la nostra in questo campionato e che siamo uomini che vogliono lottare fino alla fine".