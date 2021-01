Crotone, il ds Ursino su Stroppa: "Mai in discussione. Le prestazioni sono sempre state ottime"

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, intervenendo a Radio Sportiva ha parlato del futuro di Giovanni Stroppa: "Ogni stagione, quando arrivano 2-3 sconfitte l'allenatore è subito in bilico. E' difficile che a Crotone si cambi allenatore, anche perché quando l'abbiamo fatto ce ne siamo pentiti. Non va messo in discussione il nostro tecnico perché le prestazioni ci sono sempre state, e sono state ottime. Peccato che inizialmente non abbiamo raccolto ciò che meritavamo. E' ovvio che siamo coscienti del fatto che dovremo soffrire fino all'ultimo".