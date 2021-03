Crotone, Simy e il futuro: "Tutto può succedere ma per ora non ci penso. Rispetto il mio club"

Nella sua intervista a Sky Sport, l'attaccante del Crotone, Nwankwo Simy, ha parlato anche del suo futuro: "Nel calcio può sempre succedere qualsiasi cosa ma per quello che mi ha dato il Crotone non ci penso. Rispetto tanto la mia gente, non posso pensare ad altre cose in questo momento ma non conosco il mio futuro. Sono qui da 5 anni e sto benissimo in questa città, così come con i miei compagni. Sto crescendo e sto imparando, diventando più forte e più intelligente".