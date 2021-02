Crotone, Stroppa: "Sette minuti assurdi fra il secondo e il quarto gol del Milan"

Dopo il ko contro il Milan, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo evidenziato degli errori sia sul primo che sul secondo gol. Al di là della fragilità che abbiamo dimostrato, ci sono stati sei-sette minuti fra il secondo e il quarto gol assurdi. Fin lì la squadra ha creduto in quello che stava facendo, soffrendo bene e creando occasioni. Poi siamo calati anche un po' fisicamente, di fronte avevamo una signora squadra. Sono d'accordo sulla fragilità dal secondo al quarto gol non ci deve essere. Mi spiace molto di questo".

12 punti in 21 giornate sono pochi. Come si lavora adesso in settimana? Pensando a proporre bel calcio oppure provando a cambiare qualcosa?

"Non continuano a dire 'bel calcio' perchè non andiamo da nessuna parte. Oggi siamo stati pratici, i ragazzi hanno sicuramente fatto una prestazione importante. Mi dispiace nelle situazioni dei gol dove caratterialmente nei giocatori più importanti non c'è stata la reazione emotiva. Non vorrei far passare il bel gioco al non risultato. La squadra ha dimostrato gradissimo carattere e quindi sono soddisfatto per le prestazioni che la squadra ha fatto fin qui".

Bisogna cominciare a battere quelli del tuo campionato.

"Credo che i risultati arrivino dalle prefazioni. Mi spiace che da una rimessa laterale contro il Genoa prendiamo gol perchè siamo assenti vicino alla palla. La stessa cosa sul secondo gol oggi. Il primo gol è un uno-due evitabilissimo. Sono queste le cose che danno più fastidio".

Ibrahimovic lasciato solo sul raddoppio rossonero?

"Bisogna marcare. Al di là di quello che è successo davanti alla porta, non abbiamo avuto la cattiveria giusta nel pensare negativo. Era una rimessa laterale leggibile ed eravamo uomo contro uomo".

Rivedere Maldini?

"E' da quando avevamo 10 anni che ci conosciamo. Abbiamo fatto tutto il settore giovanile nel Milan e quando ci si ritrova c'è qualcosa di più".