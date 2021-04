"Cuadrado fondamentale, CR7 in barriera invece...". Rivedi Pirlo dopo Juventus-Parma 3-1

Ha mai pensato “Come faccio senza Cuadrado”? Eviterete di mettere Ronaldo in barriera? Dopo il 3-1 al Parma, il tecnico della Juventus in conferenza stampa ha risposto anche a queste domande: “Cuadrado è stato anche tanti giorni fuori, sicuramente è un giocatore fondamentale per il nostro gioco. Per quanto riguarda Ronaldo sono cose che capitano purtroppo, vedremo se metterlo ancora in barriera”.

