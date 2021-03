D'Aversa: "Il Parma stasera non ha sfigurato contro la prima in classifica"

Roberto D'Aversa, mister del Parma, analizza il ko dei suoi di stasera contro l'Inter: "Abbiamo finito la partita nella loro metàcampo e sicuramente stasera il Parma non ha sfigurato contro la prima in classifica, peccato per gli errori nei due gol subiti. Aver giocato così contro la capolista ci deve far credere di più nei nostri mezzi, però ancora una volta dobbiamo migliorare nel percepire il 'senso del pericolo'", ha detto ai microfoni di Sky.

Qui le dichiarazioni integrali del tecnico crociato.