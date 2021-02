Da enfant prodige a svincolato. Lo Faso pronto a ripartire, l'età è ancora dalla sua parte

Nel 2017, quando si trasferì dal Palermo alla Fiorentina, sembrava destinato a diventare il nuovo enfant prodige del calcio italiano. Poi i tanti infortuni, qualche scelta sbagliata e anche un pizzico si sfortuna hanno riportato Simone Lo Faso dietro le quinte, a interrompere anche la sua trafila tra le nazionali giovanili.

Lo Faso però è ancora molto giovane, compirà solo tra qualche giorno 23 anni e sul finire dell'ultima finestra di calciomercato ha fatto una scelta ben precisa: rescindere col Lecce per ripartire da free agent.

Lo farà partendo da una buona condizione fisica e con una nuova agenzia, la Youfirst Sports, che da qualche giorno ha iniziato a lavorare per lui. In Italia e anche in Spagna.

L'idea è quella di trovare una nuova sistemazione entro fine mese e, al contempo, il progetto giusto. Che può essere a lungo termine, in caso di club pronto a investire su di lui con un pluriennale, o a medio termine. L'importante sarà voltare pagina, con la testa e con una nuova carriera.