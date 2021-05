Da Marca a L'Equipe, all'estero si celebra il Milan: "Ferita mortale alla Juventus"

Serata perfetta per il Milan, da incubo per la Juventus, che trova spazio anche sulle edizioni online dei maggiori quotidiani stranieri. "Il Milan sbanca Torino e lascia la Juventus fuori dalla Champions", titola in homepage Marca. Restando in Spagna, ma spostandoci a Barcellona, Mundo Deportivo scrive che "Il Milan ferisce mortalmente la Juventus". In Francia L'Equipe dedica spazio a Juventus-Milan: "Il Milan batte la Juventus e la caccia dalla Top 4". In Portogallo, invece, Record titola così: "Milan devastante, conquista una vittoria storica e mette la Juventus in difficoltà nella lotta Champions".