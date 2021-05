Da "io non sono un pirla" a "daje Roma". Mourinho e le prime frasi a effetto in Italia

vedi letture

"Io non sono un pirla". È stata questa probabilmente la prima frase a effetto di Jose Mourinho che ricordiamo in Italia, al termine della conferenza stampa di presentazione all'Inter, ma anche oggi il tecnico portoghese, seppur in forma scritta, si è subito immedesimato nel nuovo mondo con un "Daje Roma". Lo Special One è pronto a tornare in sella a una panchina di Serie A, al termine della stagione prenderà il posto di Paulo Fonseca nella Capitale, con l'obiettivo di riportare un trofeo nella bacheca dei giallorossi, anche grazie alla sua comunicazione, che lo ha reso grande nel mondo del calcio.