Da protagonista a separato in casa: Khedira e la Juve, storia di successi e (tanti) infortuni

vedi letture

L'avventura di Sami Khedira alla Juventus è giunta al capolinea. Il centrocampista tedesco, arrivato da svincolato in bianconero nell'estate 2015, tornerà in Bundesliga e vestirà la maglia dell'Hertha Berlino, dopo un anno e mezzo senza scendere in campo. La sua vita in Serie A è durata cinque stagioni e mezzo, nelle quali l'ex Real Madrid ha vinto tutti gli scudetti possibili ed è stato spesso protagonista, soprattutto nel 2017-18, quando ha chiuso il campionato con 9 gol fatti in 26 partite. 21 reti in 145 presenze: questo il bilancio definitivo, in tutte le competizioni, di Khedira alla Juventus, con la finale di Champions League del 2017 persa contro il Real Madrid che resta senza dubbio la delusione più grande. Gli infortuni lo hanno frenato molto, soprattutto negli ultimi due anni, ma il tedesco ha contribuito in prima persona alla crescita della Juve nell'ultimo decennio. Peccato per gli ultimi mesi da separato in casa, che hanno guastato un po' la sua avventura in bianconero, che resta comunque molto positiva, grazie ai cinque scudetti, le tre Coppe Italia e le altrettante Supercoppe Italiane.