Dall'Inter al Parma: il calendario del Genoa da qui alla sosta

I tanti risultati utili consecutivi che ha portato l'avvicendamento sulla panchina del Genoa, da Maran a Ballardini, rischiano di avere uno stop nella sfida di questa settimana contro l'Inter capolista. Non è la sola gara complicata nelle prossime settimane, perché in mezzo ci sarà il derby contro la Sampdoria, e poi il match contro la Roma, per chiudere un trittico ai limiti dell'impossibile. Poi la strada verso la fine della stagione sembra più semplice, con l'Udinese in casa e il Parma lontano dal Ferraris. Tre settimane per dare quindi continuità ai tanti progressi visti finora, ma certamente non il filotto dei desideri.

IL CALENDARIO DEL GENOA

28-02 Inter-Genoa

03-03 Genoa-Sampdoria

07-03 Roma-Genoa

13-03 Genoa-Udinese

19-03 Parma-Genoa