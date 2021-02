Dalla BBC al 3D. La Juve blinda Dragusin: con Demiral e De Ligt formerà la difesa del futuro

Dalla BBC al 3D. La Juventus in Coppa Italia contro l’Inter ha fatto le prove generali della difesa che verrà. I giovanissimi Demiral e De Ligt hanno stravinto il confronto con Lukaku e Lautaro. La terza D - sottolinea il Corriere di Torino - è invece quella del classe 2002 Dragusin, che a 19 anni galleggia tra l’Under 23 e la prima squadra. Secondo quanto filtra dalla Continassa - si legge - a giorni arriverà il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno. Accordo in fase di definizione. A breve sono attese le firme e l’annuncio ufficiale per blindare il gigante rumeno (è alto 191 cm) a gennaio sondato da alcuni club di Premier League e dai tedeschi del Lipsia.