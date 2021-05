Dalla Francia: Juve, proposto Dybala al PSG. Il club di Al-Khelaifi non è interessato

Futuro a Parigi per Paulo Dybala? Difficile. Secondo France Football, l’attaccante argentino, in scadenza di contratto nel 2022 con la Juventus e tuttora impegnato in una farraginosa trattativa per il rinnovo, sarebbe stato offerto al Paris Saint-Germain. La squadra guidata da Pochettino non sarebbe però particolarmente interessata, anche perché ha di recente prolungato l’accordo con Angel Di Maria, argentino e mancino come Dybala.