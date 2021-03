Dalla Roma alla Lazio: il calendario del Sassuolo da qui alla fine della stagione

Potrebbe già essere terminata la stagione del Sassuolo, almeno come obiettivi. Trentanove punti, salvezza virtualmente già raggiunta, undici partite al termine. C’è il recupero contro l’Inter, mercoledì 7, esattamente dopo Pasqua. Una vittoria potrebbe dare un’iniezione di fiducia, però la distanza dalla Lazio, attualmente dieci punti, sembra incolmabile per cercare di raggiungere un posto in Europa. Conference League così che appare lontana, senza contare che in nove patite ci saranno Roma, Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Non un calendario semplicissimo e, a parte i meneghini nerazzurri, sono tutte al Mapei Stadium.

03.04 Sassuolo-Roma

07.04 Inter-Sassuolo

12.04 Benevento-Sassuolo

17.04 Sassuolo-Fiorentina

21.04 Milan-Sassuolo

24.04 Sassuolo-Sampdoria

02.05 Sassuolo-Atalanta

09.05 Genoa-Sassuolo

12.05 Sassuolo-Juventus

16.05 Parma-Sassuolo

23.05 Sassuolo-Lazio