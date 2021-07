Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo ha deciso, vuole restare alla Juve e l'ha già comunicato

CR7 potrebbe restare in Serie A. Come riportato da Don Balon, Cristiano Ronaldo avrebbe già annunciato alla Juventus la sua volontà di rispettare il suo contratto, con l'obiettivo di tornare a vincere lo Scudetto e provare a conquistare la Champions League. Massimiliano Allegri non avrebbe nessun problema ad allenare nuovamente Cristiano Ronaldo e, sempre secondo il portale spagnolo, l'unico che potrebbe risentire negativamente di questa decisione sarebbe Paulo Dybala. In ogni caso CR7 avrebbe deciso di rimanere a Torino dopo che il suo nome è stato accostato al Real Madrid, al Manchester United in un ipotetico scambio con Pogba e al PSG ma alla fine non ci sarebbe stato nulla di concreto.