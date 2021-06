Dallo Scudetto con l'Inter alla Copa America col Cile, Vidal: "Voglio vincere questo trofeo"

Reduce da una nottata non brillante in Copa América con il suo Cile, Arturo Vidal si è mostrato comunque carico e determinato in vista del prosieguo della competizione sudamericana: "Se vogliamo vincere la coppa, dobbiamo migliorare ancora molto. Con la Bolivia, visto il nostro buon inizio, avremmo potuto e dovuto segnare diversi gol, invece siamo andati in sofferenza... Quando arriveremo alla fase a eliminazione diretta sarà tutto diverso, ma noi così come l’Argentina vogliamo ottenere questo titolo", le dichiarazioni del centrocampista dell'Inter e della Roja che ieri sera è stato sostituito nella ripresa.