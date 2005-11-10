De Laurentiis attacca: "In Europa tutti i club sono marionette al servizio di UEFA e FIFA"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è stato interpellato sul divario fra la Serie A e gli altri principali campionati europei:

Il divario tra la Serie A e gli altri campionati può essere colmato?

"Non c'è una differenza calcisticamente parlando, ma di impostazione legislativa da paese a paese. La differenza è con le leghe americane, di qualsiasi sport. Noi continuiamo con un calcio non gestito da noi, che dovremmo essere i padroni, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e delle altre leghe.

In Italia come in Inghilterra ci sono più squadre di un certo standing e interesse, il problema è sempre economico, anche lì dove fatturano tantissimo, tre volte quanto fatturiamo noi, chiudono il bilancio in rosso e quindi il calcio non funziona per una serie di motivi. Ma tutti in Europa siamo marionette al servizio di Uefa e Fifa, chi effettivamente si arricchisce sono loro, se vedete i bilanci... ma non è neanche possibile studiarli con i professionisti del caso".