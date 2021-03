De Ligt, gol fantasma contro la Turchia: "A me sembrava che la palla fosse entrata, sono deluso"

Il difensore della Nazionale olandese e della Juventus, Matthijs de Ligt ha commentato così la netta sconfitta dei suoi in Turchia e, in particolare, il gol fantasma che non gli è stato convalidato dal direttore di gara: "Onestamente la Turchia ha segnato quattro reti in cinque azioni, è stata veramente efficace. Noi però siamo stati molto sfortunati, il loro primo gol è arrivato casualmente... Gol fantasma? Non ho visto bene. A me sembrava che la palla fosse entrata dopo aver preso il palo, ma l'arbitro ha deciso che non era gol. Siamo tutti delusi, io per primo", le sue dichiarazioni riportate da AD.nl.

Sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, l'ex Ajax su colpo di testa ha trovato prima il palo e poi la respinta di un difensore avversario, con la palla che sembrava proprio aver varcato la linea di porta.